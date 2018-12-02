حكومة البحرين تتقدم بالاستقالة بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية

تقدمت حكومة البحرين باستقالتها، وأعلن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، فى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم، الأحد، عن رفع استقالة الحكومة إلى الملك حمد بن عيسى.

وبحسب وكالة بنا البحرينية، تأتى استقالة الحكومة بعد الإعلان بشكل رسمى عن نتائج الانتخابات النيابية للفصل التشريعى الخامس، وعملاً بحكم المادة (33) من دستور مملكة البحرين التى توجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي.

وأكد رئيس الوزراء البحرينى، أن الحكومة التى تشرفت بحمل أمانة المسئولية التي كلفها بها عاهل البلاد، قد عملت جاهدة على بلوغ الغايات، وتحقيق التطلعات التى تترجم رؤى ملك البحرين، وتحقق أمانى المواطنين.

وأعرب عن تقديره البالغ لعطاء كل عضو في الوزارة وعلى تفانيهم وإخلاصهم، مما انعكس على مستوى ونوعية المنتج الحكومي فى كافة جوانبه، وأكد أن ما حققناه مهما بلغ مداه وصداه قائلا :أن طموحاتنا لازالت تقودنا نحو ما هو أفضل وأعلى مرتبة للوطن والمواطن.

وأعرب رئيس الوزراء عن خالص التهانى إلى أعضاء مجلس النواب على الثقة التى منحها إياهم الشعب، آملا لهم التوفيق في حمل هذه الأمانة والمسؤولية.

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