الشرطة الإسرائيلية توصي بتوجيه اتهامات بالرشى والاحتيال ضد نتنياهو وزوجته سارة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قالت الشرطة الإسرائيلية الأحد إنها نتائج التحقيقات بملف ما يعرف "4000" المتعلق برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تظهر أدلة وقرائن تؤسس لطلب الشرطة وتوصيتها للنائب العام للحكومة بتوجيه اتهامات ضد نتنياهو بشأن موقع "Walla" الإخباري وشركة الاتصالات "بيزك"

الشرطة قالت في نتائجها إن هناك ما جمعته في مدار الأشهر الماضية ولقاءات التحقيقات المستمرة مع المشتبه بهم كشفت أن رئيس وزراء إسرائيل متهم بتلقي الرشى والاحتيال وسوء استغلال السلطة أو خيانة الثقة في ملف "4000"، كما أوصت الشرطة النائب العام أيضا بتوجيه تهم الرشى لسارة نتنياهو عقيلة رئيس الوزراء، إضافة إلى تهمة عرقلة سير التحقيق.

وقد ندد نتنياهو عقب صدور النتائج التي أعلن عنها قبل وقت قصير من اتهاء فترة خدمة المفتش العام للشرطة روني الشيخ، "إن توصيات الشرطة ضده وضد زوجته متوقعة، وأن وقت نشرها له مقاصد وليس مفاجئا"، وأضاف نتيناهو إن النتائج لا تعني شيئا ولن تفعل شيئا لأنه لا يوجد لها أي أساس.

من ناحيته طالب حزب المعسكر الصهيوني "العمل" ستبقا، رئيس الوزراء بالاستقالة، والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة للكنيست.