استقالة الحكومة البحرينية

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وبحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، أعلن رئيس الوزراء عن استقالة الحكومة، وأحاط الحكومة بالكتاب المرفوع إلى الملك، والذي يتضمن استقالة مجلس الوزراء، وذلك بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الخامس، وعملا بحكم المادة (33) من دستور مملكة البحرين، التي توجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي.

وأثنى الشيخ خليفة بن سلمان، خلال الجلسة، على الحكومة الحالية، وقال:

عملت جاهدة على بلوغ الغايات وتحقيق التطلعات التي تترجم رؤى العاهل البحريني، وتحقق أماني المواطنين رغم ما كانت تنطوي عليه المرحلة من تحديات، وفي مقدمتها الاقتصادية.

وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قد أعلن يوم أمس أن الدور الثاني لانتخابات 2018، شهد أكبر عدد مصوتين في تاريخ المملكة.

وبين الوزير، في مؤتمر صحفي عقده عقب إغلاق صناديق الاقتراع، أن المخالفات التي تحدث، يتم التعامل بها.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للانتخابات ورئيس هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، نواف حمزة: "العملية سارت بسلاسة وكان هناك تنظيم تقني.. وتحققت بالأرقام نسبة 67% كمشاركة".

وأجريت الانتخابات البرلمانية البحرينية، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، وهي ثاني انتخابات تجريها البلاد، منذ أحداث 2011، التي شهدت احتجاجات، وأعمال عنف، ومطالبات بالديمقراطية.

وتجري الانتخابات البحرينية، كل 4 سنوات، لاختيار 40 عضوا في مجلس النواب (الغرفة السفلى بالبرلمان)، ويتم تعيين 40 عضوا في مجلس الشورى (الغرفة العليا بالبرلمان)، من قبل ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة.

الجدير بالذكر أن جمعيات سياسية بحرينية معارضة، من بينها جمعية "الوفاق" الشيعية، وجمعية "وعد" اليسارية المنحلتين، قاطعت الانتخابات النيابية والبلدية بالبحرين.