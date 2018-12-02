شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب بحري بين مصر ودولة عظمى والان مع التفاصيل

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً، بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية، باشتراك السفينة الحربية الفرنسية "COURBET" وعدد من القطع البحرية المصرية.

يأتي ذلك في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الصديقة والشقيقة.

وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة منها تشكيلات الإبحار نهاراً وليلاً، والتي تظهر مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتمارين دفاع جوي جاف ورماية بالمدفعية للتدريب على كيفية توفير الحماية للوحدات البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة، وتنفيذ سيناريو لمجابهة التهديدات التي تواجه الأمن البحرى ومكافحة الإرهاب، والتدريب على حماية سفينة ذات شحنة مهمة، وممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها.

ويهدف التدريب إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والفرنسي، بما يسهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة في مختلف الظروف.