شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إرتدائها النقاب.. من هي نصرة الحربي؟ (بروفايل) والان مع التفاصيل

في الساعات الماضية، أعلنت الفنانة والإعلامية السعودية نصرة الحربي عن ارتدائها النقاب بعد مرور 3 أشهر فقط على زوجاها، مؤكدة أنها اتخذت هذا القرار عن اقتناع كامل.

وقالت نصرة في مقطع فيديو عبر تطبيق "سناب شات" يوم السبت: "نسترجع مع بعض أنا وأنتوا ذكريات فرحي الجميل مع حبيبي الله يحفظلي ياه وربي يخليلي ياه يارب.. الي من يوم ما رجع لحياتي صارت حياتي أجمل الحمد لله بفضل الله عز وجل".

وتابعت: "وصرت إنسانة من أحسن لأحسن تحجبت وصرت منقبة الحمد الله عن اقتناع.. ورضيت بالقليل لحد ماجاني الكثير الحمد لله.. الله يحفظلي أهلي وأسرتي وزوجي وعيالي ويخلينا يارب ويبعد عنا كل عين".

و نصرة الحربي من مواليد 3 أغسطس 1988 وهي ممثلة وإعلامية سعودية، ولدت لأم مغربية وكان ميلادها والنشأة في المغرب، تعدّ من الجيل الصاعد في مجال التمثيل والإعلام في الخليج، التحقت نصره مؤخرا إلى العمل في مجموعة MBC وشاركت في مهرجان جدة التاريخية.

تصدرت الفنانة نصرة الحربي، ترندات مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وذلك بعد ارتدائها النقاب بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على زواجها.

وفي سبتمبر الماضي احتفلت الفنانة والإعلامية السعودية نصرة الحربي بحفل زفافها، ونشرت مقطع فيديو من الحفل عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، دون أن تظهر فيه بوجهها أو وجه زوجها الذي حرصت على إخفاء هويته غير أن ناشطات سعوديات أكدن أن اسمه عبدالله دون مزيد من التفاصيل.

وكانت الحربي فاجأت جمهورها، مطلع الشهر بإعلانها خبر عقد قرانها، بنشرها صورة عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”، معلقة: “يسخر الله للطيبين أشباههم.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير.. عبدالله & نصرة”.

وأظهر الفيديو القاعة التي أقيم بها الحفل واعتماد نصرة على الزهور والبالونات والديكورات الفخمة مع كتابة اسمي العروسين بالورود.