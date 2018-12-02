شكرا لقرائتكم خبر عن النظام السوري يخرق الهدنة والان مع التفاصيل

استهدفت قوات النظام السوري، مواقع سريان الهدنة التركية الروسية، في الريف الشمالي للاذقية، تزامناً مع إرسالها تعزيزات عسكرية ضخمة في إدلب ومحيطها.

وقال المرصد السوري لحقوق الأغنسان، في بيان اليوم الأحد، إن قوات النظام "تنفذ المزيد من الخروقات التي طالت مناطق سريان الهدنة الروسية التركية، حيث استهدفت أماكن في منطقة كبانة، ومناطق أخرى من جبل الأكراد في الريف الشمالي للاذقية".

كما استهدفت أماكن في الأراضي المحيطة ببلدة اللطامنة، في الريف الشمالي الحموي، بحسب البيان.

وأشار المرصد إلى أن القصف "يأتي بالتزامن مع إرسال قوات النظام تعزيزات عسكرية مؤلفة من مئات العناصر وعشرات الآليات إلى مناطق انتشارها ضمن محافظة إدلب والمنطقة منزوعة السلاح ومحيطها".

من جهة أخرى، رصد المرصد "استهداف الفصائل لإحدى تمركزات قوات النظام في منطقة زلين، بريف حماة الشمالي، ومعلومات أولية عن سقوط قتلى وجرحى".