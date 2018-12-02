شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يصل دولة عربية جديدة.. لم يزرها قائد سعودي منذ السبعينيات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الأحد، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، في مستهل زيارة هي الأولى له لموريتانيا منذ توليه ولاية العهد في المملكة، والثانية لمسؤول سعودي بهذا الحجم منذ سبعينيات القرن الماضي.

واستقبل الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، ولي العهد، استقبالا رسميًّا في مطار نواكشوط الدولي “أم تونسي”، قبل أن ينتقل إلى مقر إقامته بالقصر الرئاسي.

وتأتي هذه الزيارة المهمة لولي العهد، بهدف تعزيز روابط الأخوة مع الشقيقة موريتانيا، ودعم مسيرة التنمية في البلاد، والتي تعد أول زيارة تاريخية لزعيم سعودي منذ زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله، في السبعينيات.