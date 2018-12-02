شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة جديدة بـ «واتس آب» تتعلق بالرسائل الصوتية.. الاستخدام أصبح أسهل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أطلق تطبيق واتس آب ميزة “الرسائل الصوتية المتتالية” على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، والتي تمكن المستخدمين من الاستماع إلى الرسائل الصوتية المرسلة بشكل مستمر دون الحاجة إلى الضغط في كل مرة على علامة بدء التشغيل.

ووفقاً لموقع فون آرينا، المعنى بشؤون التقنية والتكنولوجيا، فتتوفر هذه الميزة بالفعل لنظام iOS، وستبدأ الميزة بالعمل تلقائيا عندما يتم اكتشاف رسالتين صوتيتين أو أكثر بواسطة واتس آب.

وأكد الموقع المهتم بآخر أخبار التكنولوجيا أن هناك نوعين مختلفين من النغمات عند انتهاء الرسالة الصوتية، الأول يعنى أن الرسالة الصوتية قد تم تشغيلها بالكامل ولكن هناك رسالة أخرى جاهزة للتشغيل، ويتم تشغيل الأخرى مباشرة، والنغمة الأخرى عندما تنتهي جميع الرسائل الصوتية للإشارة إلى نهاية تشغيل كل المقاطع والتسجيلات الصوتية.

يذكر أن واتس آب تقوم مؤخراً بإجراء العديد من التحديثات التي تساعد المستخدمين على استخدام التطبيق بكفاءة ويسر، مثل ميزة إلغاء مجموعة محادثة وأرشفتها.