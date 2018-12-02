بكاء ولقاءات ودية ورسم خريطة.. أبرز لقطات اليوم الأول من قمة العشرين

انقضت اجتماعات اليوم الأول لقادة مجموعة العشرين (G20)، المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، الجمعة، وسط لقاءات ومباحثات مهمة عقدت ضمن فعالياته.



وتميزت أعمال اليوم الأول بتنوع القضايا المطروحة سواء على مستوى قادة العشرين، أو بشكل ثنائي بين قادة الدول المشاركين، حيث شهد اليوم الأول من قمة العشرين عدة لقطات تناولتها وسائل الإعلام العالمية على نحو واسع نرصدها في التقرير التالي:

لقاء ودي وتحية حماسية حديث العالم

قبل الجلوس إلى الطاولة مع رؤساء الدول والحكومات المجتمعين ليومين في بوينوس آيرس، تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تحية حماسية حارة كانت حديث وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية.

ظهر الرئيس الأرجنيتي ماوريسيو ماكري الذي يستضيف القمة، باكياً متأثراً على ما يبدو بالعرض الذي دعا إليه ضيوفه في مسرح كولون.. وكان الحضور يهتفون "أرجنتينا أرجنتينا".

ميركل آخر من حضر

قامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي وصلت متأخرة إلى القمة؛ بسبب عطل في طائرتها، بمواساة الرئيس الأرجنتيني.. وبعد الأغاني والرقصات التي عكست ثراء الثقافة الأرجنتينية، دعي رؤساء الدول والحكومات إلى عشاء قدمت خلاله ما تشتهر به البلاد من مأكولات ومشروبات.





ترامب يتبادل التهاني والحديث الودي

بينما يبدو قادة مجموعة العشرين منقسمين حول كل شيء، من المناخ إلى التجارة والنزاع في أوكرانيا، شهد اليوم الأول من قمتهم تبادل بعض العبارات الودية.. فقد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مثلاً أن نظيره الأرجنتيني "شاب وسيم جداً".

كما هنأ ترامب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على فوزه الأخير في الانتخابات الأخيرة.. ورد عليه رئيس الوزراء الياباني الذي أعيد انتخابه على رأس بلده بعبارات ودية.





كما هنأ آبي الرئيس الأمريكي على النتيجة التي حققها في انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس.. ووصف آبي هذه النتيجة بأنها "تاريخية".. ويرى ترامب في هذه الانتخابات التي احتفظ فيها الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، انتصاراً بكل المعايير التاريخية في اقتراع منتصف الولاية.





وخلال لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسم خريطة توضح سبب اعتراض سفينتين أوكرانيتين في حادثة أثارت أزمة كبرى بين موسكو وكييف.

وقالت مستشارة للرئيس الفرنسي إن "بوتين أخرج ورقة بيضاء ورسم البحر والمضيق وأخذ يفسر للرئيس الفرنسي مسار السفينتين الأوكرانيتين في المياه المحايدة ثم في المياه الإقليمية".. وأوضح الإليزيه أن ماكرون قال إنه يجب الدخول في مرحلة خفض للتصعيد.





وتتواصل، السبت، اجتماعات قادة مجموعة العشرين (G20)، بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس لليوم الثاني والأخير، ويتضمن لقاءات ومباحثات مهمة، وسط ترقب للبيان الختامي الذي سيصدر عن القمة في صيغته النهائية.