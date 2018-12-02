هادي يشيد بمواقف الإمارات الداعمة لليمن في مختلف الظروف

أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، السبت، بمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة، الداعمة لبلاده في مختلف الظروف.



جاء ذلك في برقية تهنئة أرسلها هادي إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة الذكرى الـ47 لليوم الوطني لدولة الإمارات.

وذكرت وكالة سبأ اليمنية الرسمية، أن هادي أشاد بمواقف الإمارات الداعمة والمساندة لليمن في مختلف الظروف، التي تجسد أواصر الأخوة والهدف الواحد والمصير المشترك.



وأضاف الرئيس اليمني أن الإمارات قدمت التضحيات والدماء الزكية لمواجهة مشروع إيران في اليمن والمنطقة الذي تنفذه أدوات طهران الإرهابية المتمثلة بمليشيا الحوثي الانقلابية.



وثمّن هادي الجهود الكبيرة والمشاركة الفعالة للإمارات في إطار دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وإسهاماتها الإنسانية في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لليمنيين.

وأكد أن هذه المواقف الأخوية النبيلة ستظل حاضرة في ذاكرة ووجدان أبناء اليمن، وأنها مجسدة لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والضاربة جذورها في أعماق التاريخ.



كما بعث هادي برقيتي تهنئة مماثلة إلى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

