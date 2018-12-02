في حين يشتهر زيت الأفوكادو باستخداماته العديدة في الطهي، إلا أنه يساهم أيضا في العناية بالبشرة بشكل كبير، وله الكثير من الفوائد الصحية المفيدة للجسم والبشرة والشعر على حد سواء، لنتعرف فيما يلي على فوائد زيت الأفوكادو للبشرة والأظافر.

فوائد زيت الأفوكادو للبشرة

1- ترطيب وتغذية البشرة

يحتوي زيت الأفوكادو على نسبة كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وفيتامين E، والبوتاسيوم، والليسيثين، وهي كلها لها دور كبير في تغذية وترطيب البشرة، كما أن زيت الأفوكادو سهل الامتصاص على طبقة الجلد، وبالتالي يحافظ على حيويته ونعومته.

2- تخفيف التهاب الصدفية والإكزيما

زيت الأفوكادو يحتوي على مضادات الأكسدة، والفيتامينات التي تساعد على التئام الجلد، وبالتالي علاج الإكزيما والصدفية، ولكن قبل استخدام زيت الأفوكادو يراعى وضع زيت الأفوكادو على رقعة من الجلد أولاً للتأكد من عدم حساسية الجلد من الزيت.

3- علاج حب الشباب

زيت الأفوكادو يعمل على ترطيب البشرة، والتقليل من خطر الإصابة بحب الشباب، فقط كل ما عليك هو غسل البشرة بالماء الدافئ وتطبيق زيت الأفوكادو عليها، وتركه إلى أن يمتصه الجلد، كما يحتوي زيت الأفوكادو على المواد المضادة للالتهابات التي تعمل على الحد من الاحمرار والالتهابات المرتبطة بحب الشباب.

4- التئام الجروح سريعاً

قد يساعد زيت الأفوكادو في التئام الجروح سريعاً، بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية الأساسية وحمض الأوليك في زيت الأفوكادو، التي تعمل على تحفيز الكولاجين، وبالتالي الحد من الالتهابات.

5- علاج حروق الشمس

مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الأفوكادو تساعد في التخفيف من أعراض حروق الشمس، كما يحتوي زيت الأفوكادو على نسبة هائلة من فيتامين E، والبيتا كاروتين، وفيتامين D، والبروتين، والأحماض الدهنية الأساسية المفيدة في تهدئة الجلد، وقد أثبتت الدراسات أن الأفوكادو يساعد على حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

6- التقليل من علامات الشيخوخة المبكرة

تظهر العلامات الأولى للشيخوخة عادة على الجلد، وقد أظهرت الدراسات أن تناول الدهون الصحية مثل تلك الموجودة في الأفوكادو تساعد على احتفاظ الجلد بمرونته.

7- التحسين من صحة الأظافر

يساعد زيت الأفوكادو في العناية بالأظافر الجافة والهشة، ويعمل على التقليل من تكسر الأظافر، ويساعد على تقويتها.

8- التحسين من صحة فروة الرأس

يمكن أن يساعد زيت الأفوكادو في تقليل قشرة الرأس، والتخلص من بعض المشكلات الأخرى التي تسببها فروة الرأس الجافة والقشرية، حيث يمكن تدليك الجلد باستخدام زيت الأفوكادو، أو يمكن إضافته إلى المستحضرات أو الكريمات أو جل الاستحمام للعناية بالبشرة.