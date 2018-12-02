تجنب خطر السكتة الدماغية بـ"حمض الفوليك"

كشفت دراسة كندية حديثة عن أن مكملات حمض الفوليك تحد من خطر الإصابة بخطر السكتات الدماغية.

وأوضح الباحثون، في الدراسة التي أجروها بجامعة تورنتو، أن الهدف كان مراجعة الفوائد المحتملة التي تعود على الأشخاص من تناول المكملات الغذائية والفيتامينات في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفحص الفريق نتائج 179 دراسة أجريت في هذا الشأن في الفترة من يناير/كانون الثاني 2012 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2017، ووجد أن مكملات الفيتامينات المتعددة، وفيتامين د، والكالسيوم، وفيتامين سي، لا تعود بأي فوائد تذكر للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، واحتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية.

وتوصل الباحثون إلى أن مكملات حمض الفوليك فقط كان لها الأثر في خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وأشاروا إلى أن نتائج الدراسة تتوافق مع دراسة أجريت عام 2015، كشفت عن أن مكملات حمض الفوليك تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومخاطر السكتة الدماغية بنسبة 20%.

وأكد الدكتور ديفيد جينكينز، قائد فريق البحث، أن مكملات حمض الفوليك تعد إحدى التوصيات المهمة للحد من مخاطر الأمراض القلبية الوعائية وأبرزها السكتة الدماغية.

وتعتبر السكتة الدماغية واحدة من الأسباب الرئيسية للإعاقة في جميع أنحاء العالم، وتسبب عبئا ثقيلاً من الناحية الإنسانية والاقتصادية على المجتمعات.