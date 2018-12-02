نيسان تطلق نسخة جديدة من سيارة السباقات السريعة "LEAF"

بقوة محرك وعزم دوران أقوى، عاد موديل السباقات السريعة LEAF من نيسان Nissan في نسخته الجديدة التي تمثل الجيل الثاني من هذه الفئة باسم LEAF NISMO RC.

ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن شركة نيسان Nissan تستعد للكشف عن النسخة الجديدة من موديلها السريع LEAF بمحرك كهربائي، مع العديد من التعديلات على مستوى التصميم والمحرك.





وكانت قد طرحت النسخة الأولى من هذا الموديل المخصص لسباقات الرالي عام 2011، لعملاء نيسان Nissan من هواة المشاركة في هذه السباقات.

وقال الموقع الأمريكي إن العرض الرسمي لموديل LEAF في نسخته الجديدة سيكون رسميا الأحد 2 ديسمبر الجاري، ضمن مشاركة شركة نيسان Nissan بفعاليات مهرجان NISMO السنوي المقام بالعاصمة اليابانية طوكيو، بحلبة سباقات "فوجي"، والمخصصة لسباقات السيارات الكهربائية.





وكشف "موتور وان" عن المواصفات الكاملة لمحرك موديل LEAF NISMO RC، حيث ذكر أن يتمتع بقوة 120 كيلووات، مع العلم بأن محرك النسخة السابقة من هذا الموديل كان بقوة 80 كيلووات فقط.





يأتي ذلك بالإضافة لقدرة السيارة على التسارع من صفر حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.4 ثانية فقط، في حين كان محرك النسخة السابقة يتسارع لقطع المسافة نفسها خلال 6.85 ثانية.