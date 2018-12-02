"يوتيوب" يفرح مستخدميه بميزة جديدة

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دبي - بواسطة محمد فارس أعلن القائمون على تطبيق يوتيوب أنهم سيضيفون خدمة جديدة ستفرح مستخدمي التطبيق على الحواسب والهواتف الذكية.
وتتمثل الميزة الجديدة في خدمة "stories" الشبيهة بتلك الموجودة في إنستغرام وواتس آب وفيسبوك، ومن خلالها سيمكن للمستخدم طرح صور وفيديوهات قصيرة لا تزيد مدتها عن 30 ثانية، ستظهر لمتابعيه على الشاشة لمدة 7 أيام.
ومن المفترض أن تتوفر الميزة في البداية للمدونين على يوتيوب، والذين يملكون متابعين على قنواتهم، يفوق عددهم 10 آلاف، وبعد مدة قد تصبح متاحة لصاحب أي قناة هناك. © youtube/[ Ferramentas Blog ]
ويوضح المبرمجون في يوتيوب أن هذه الميزة التي بدأوا باختبارها منذ 2017، ستجعل من استخدام الموقع أمرا أكثر عصرية ومتعة، وتزيد من قدرته على منافسة باقي البرامج والمواقع الكبيرة التي طرحتها سابقا، كما ستسمح للمستخدمين بترويج الفيديوهات التي يريدون أن تظهر للجميع بصورة أكبر.
المصدر: فيستي © SIN51
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