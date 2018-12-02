بعد أكثر من 3 سنوات على الحرب الطاحنة.. أردوغان يغرّد عن اليمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

غرد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن الوضع في اليمن بعد أكثر من ثلاث سنوات على الحرب الطاحنة.

وقال أردوغان على حسابه في “تويتر”: “يجب أن نعمل على إيجاد حل عاجل للأزمة اليمنية التي وصلت إلى مرحلة لا تدمي قلوب المسلمين فقط بل الإنسانية جمعاء”.

وأضاف: “علينا في أسرع وقت ممكن تخفيف آلام الشعب اليمني المظلوم الذي ترك لمصيره لأنه يعيش في منطقة جغرافية لا تمتلك الثروات النفطية”.

تغريدة أردوغان جاءت على وقع مشاركته في قمة العشرين بالأرجنتين، والتي ناقش فيها قضايا عدة تخص المنطقة.

عربي21