شهاب محمد - الخرطوم - الكاف الخليج 365 : أعلن فريق الجيش الزنزباري، منافس الهلال ومضيفه في المباراة المرتقبة، الاربعاء المقبل، برسم اياب الدور التمهيدي من مسابقة الابطال، الساعة الثالثة – بتوقيتنا المحلي – موعدا لانطلاقة المباراة على استاد امان، فيما حدد نادي فايبرز اليوغندي، بدوره الساعة الرابعة عصرا بتوقيت كمبالا، الثالثة عصرا بتوقيت السودان لمباراة الإياب مع المريخ في الدور التمهيدي لابطال افريقيا يوم الاربعاء المقبل الخامس من ديسمبر وذلك باستاده سانت مارى كاتندي.. على النحو الذي ستكون فيه القمة السودانية، على موعد موحد لخوض جولة الاياب في تمهيدي الابطال.

شكرا لقرائتكم خبر عن “الجيش الزنزباري” و”فايبرز اليوغندي” يكشفان عن المواعيد “القمة السودانية” في الاياب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .