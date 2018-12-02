ستحق “سوداكال” منك اعتذار يا ود الشيخ ؟!!.. بقلم عبدالله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[بيان (فطير) اصدره “محمد الشيخ مدني” رئيس نادي المريخ اعلن من خلاله جاهزيته لتسليم مقاليد ادارة النادي خلال (24) ساعة لمن يتقدم لتحمل المسؤولية عبر التعيين وشهر لمن يرغب في حكم الاحمر عن طريق صناديق الاقتراع.

[بدأ واضحا أن “ود الشيخ” يعيش ظرفا استثنائيا في رئاسة نادي المريخ نتيجة المشاكل الكثيرة التي واجهت مجلسه وجعلته علي استعداد لمغادرة موقعه حال وجد من يرغب في تحمل مسؤولية الصرف.

[ناشد “ود الشيخ” اهل المريخ الاجتهاد في البحث عن البديل الذي يملك من المال ما يجعله قادرا علي الصرف بالعملتين المحلية والاجنبية وهو الذي كان قد وعد اهل المريخ بنهاء كافة الازمات التي يمر بها النادي بمجرد تسلمه لمقاليد الرئاسة!

[نسي “ود الشيخ” او يحاول تناسي انه وقف امام رغبة اعضاء الجمعية العمومية الذين انتخبوا “ادم سوداكال” رئيسا للنادي ليسلب الرجل حقه في وضع النهار باستجدائه للسلطة كي تجيئ به رئيسا للجنة تسييرتحكم المريخ في ظل وجود مجلس ادارة شرعي تم انتخابه عبر جمعية عمومية!

[يناقض “ود الشيخ” نفسه بمناشدته لاهل المريخ بالبحث عن رجل يتصدي للمهمة ويتحمل المسؤولية وهو من اغتصب حكم المريخ من المريخي الذي تقدم الصفوف عن رغبة لتقديم خدماته للنادي الذي يعشقه.

[ ان كان من يفتخر بلقب “ابو القوانين” ناسيا بياناته التي نشرها بمعظم وسائلف الاعلام من صحف ومواقع الكترونية يؤكد من خلالها احقية “سوداكال” بحكم المريخ وعدم وجود نص يمنعه من الجلوس علي كرسي الرئاسة فان الارشيف موجود وان التاريخ دون بين جنباته ذلك التصرف الذي اقدم عليه “ابوالقوانين” باستجدائه للسلطة لتأتي به رئيسا لنادي المريخ دون اي اعتبار لنتائج صناديق الاقتراع التي وضعت ثقتها في “سوداكال”!

[لن ننسي احتماء “ود الشيخ” بالسلطة لاغتصاب حكم المريخ ودخوله للمكتب التنفيذي بواسطة القوة باستئجاره لمن يطلق عليهم (بودي قارد)!!

[لماذا لم تف بوعدك بحل كافة مشاكل المريخ المالية وانت لا تملك المال؟!

[لماذا فشلت في الايفاء بمستحقات اللاعبين وانت من وعد بحل كافة المشاكل؟

[ولماذا تطالب الان بتوفير من يملك المال رغم اغتصابك لحكم المريخ من رجل كان بامكانه قيادة عشقنا الاحمر لمنصات التتويج الخارجية؟!

[اعتذر لـ”سوداكال” يا “ود الشيخ” لانك جلست علي الكرسي الذي استحق الجلوس عليه بواسطة اصوات الناخبين لا بقرارات الوزراء!

[الرجل الذي تبحث عنه هو “سوداكال” فهل ستسلمه رئاسة المريخ حال فوزه في انتخابات نهاية ديسمبر ام انك ستعود محميا بالسلطة لاغتصاب حكمه من جديد؟!

مشهد اخير

[في عهد “ود الشيخ”ساءت الامور في المريخ اكثر من التي كانت عليها في عهد المجلس المنتخب فلماذا لم يتحلي الرجل بالشجاعة بتقديم استقالته وهل من فراغ اداري اكثر من الذي يعانيه الاحمر تحت قيادة “ود الشيخ”؟!