أغنية محمد وردي (ما تخجلي) النسخة التشادية والفنان كازونكا ينال الإعجاب

شهاب محمد - الخرطوم - فنان

الخليج 365 :

أعاد التلفزيون القومي السوداني بث الأغنية السودانية للفنان الراحل محمد وردي (ما تخجلي) بصوت وأداء الفنان التشادي المعروف كازونكا التي قام بأدائها خلال برنامج (سهرة للجميع) من تلفزيون السودان. هذا وقد قدم الفنان كازونكا الأغنية بمصاحبة أوركسترا موسيقية تعتمد على آلة الأورغ بأسلوب جديد على الأغنية لم يبتعد كثيراً عن الطريقة واللحن السوداني في الوقت الذي تاهت فيه بعض الكلمات من نص الأغنية.

هذا وقد وجد أداء الفنان التشادي كازونكا إعجاباً واضحاً من المتابعين الذين استمعوا إلى الأغنية حيث علق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي معبراً عن إعجابه قائلاً :(الشعب التشادي والسوداني شعب واحد فرقته الحدود … آن الآوان للسودان لرجوعه إلى محيطه الأفريقي و القنطور أصله تراب) بينما علق آخر بقوله :(روووعة جد).