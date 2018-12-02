الشرطة الإسرائيلية تتوصل إلى أدلة كافية لتوجيه اتهامات الرشوة والاحتيال إلى نتنياهو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت الشرطة الإسرائيلية الأحد إن “تحقيقها توصل إلى أدلة كافية لتوجيه اتهامات الرشوة والاحتيال إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته في ثالث قضية فساد ضد رئيس الوزراء”.

وتتهم السلطات نتنياهو بمنح معاملة تفضيلية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية أكثر إيجابية له ولزوجته على موقع إخباري مملوك للشركة، وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.

وسبق أن أوصت الشرطة الإسرائيلية بداية العام الجاري، بمحاكمة نتنياهو بتهمتي الرشوة وخيانة الأمانة، بعد تحقيق استمر منذ كانون الثاني/ ديسمبر 2017، 7 مرات في قضيتي الفساد المعروفتين بالملفين “1000” و”2000″.