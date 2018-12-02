الذين رفضوا تأجيل مباراة المريخ والأمل هم أعداء المريخ.. بقلم ودالشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** فوضي شديده في توقيت مباريات الدوري الممتاز وحتي المباريات الإفريقية ..مباراة تبدأ في السابعة والنصف .ومباراة تبدأ في السابعة واخري تبدأ في السابعة الا ربع ومباراة تبدأ في السادسة .هذا بخلاف المباريات التي تلعب عصرا .مباراة تبدأ في الثالثة والنصف ومباراة تنطلق في الرابعة واخري في الرابع الا ربع وهكذا .

ما هذه الفوضي يا اتحاد يا عام ما هذه الفوضي يا سيد الفاتح باني رئيس لجنة المسابقات ولماذا لا يحدد موعد بعينه لمباريات الدوري الممتاز عصرا ومساء ..علما بأن جميع المباريات المسائية في السودان وفي الخرطوم تحديدا كانت تبدأ في السابعة صيفا وشتاء أيام الزمن الجميل ومباريات العصر تبدأ في الرابعة والنصف صيفا وفي الثالثة والنصف شتاء …وفي المباريات الإفريقية انطلقت مباراة المريخ واليوغندي في السابعة فيما انطلقت مباراة الهلال والزنزباري في السابعة والنصف ..احسموا هذه الفوضي وحددوا توقيت واحد للمباريات المسائية ومباريات العصر…علي الاقل من أجل الجمهور

** بعثة المريخ زعيم البلد وجدت استقبالا رائعا في العاصمة اليوغندية كمبالا وكان علي راس مستقبليها الاخ الأستاذ بخاري غانم سفير السودان هناك والسادة أعضاء السفارة ونزلت البعثة في افخم فندق وتغادر اليوم للمدينة التي تستضيف المعركة الفاصلة بين الأحمر وليفرز عصر الأربعاء المقبل .وقبل العاصمة العاصمة اليوغندية وجدت البعثة الحمراء استقبالا ضخما في جوبا عاصمة جنوب السودان لم يغب عنه الا سلفاكير وأكد رئيس رابطة مشجعي الزعيم هناك ان الرابطة ستقود مسيرات جماهيرية ضخمة الي يوغندا للوقوف خلف فرقة الشياطين الحمر

** الروح المعنوية وسط لاعبي المريخ عالية جدا وكلهم إصرار علي إحراز النصر والصعود للدور الثاني في البطولة الإفريقية وصحيح أن غياب بكري المدينة وسومانا مؤثر ولكن عودة المهاجم سيف تيري ستعطي الفريق دفعة قوية والفنان التش وصل الي كامل اللياقة البدنية وبقية المقاتلين في قمة معنوياتهم

** المريخ يمكن أن يعيد الوحدة بين الشمال والجنوب والمعروف أن الأغلبية في جنوب السودان تعشق الأحمر بجنون وهدف الراحل سامي عزالدين في شباك الهلال في مباراة جوبا الشهيرة عام ٧٨ زاد من شعبية الأحمر هناك تلك المباراة التي أدت لشطب عزالدين عثمان الدحيش وعلي قاقرين

** المريخ سيقلب الطاولة في يوغندا والجزائر بعزيمة وإصرار لاعبيه والفكر المتقدم لمدربه الزولفاني .ومعروف أن خمسة أندية صعدت لدور الثمانية في دوري الأبطال العرب هي الهلال السعودي والوصل والنجم الساحلي والاتحاد المصري ومولدية وباذن الله يلحق بهم المريخ

** الوقت ضيق جدا بين مباراة المريخ في يوغندا ومباراته في الجزائر ..ثلاث ايام فقط وياليت مجلس إدارة النادي كان قد خطط مبكرا لسفر البعثة من كمبالا الي الجزائر مباشرة بدلا من العودة للخرطوم

** من هم أعضاء لجنة المسابقات الذين اعترضوا علي تأجيل مباراة المريخ والأمل رغم علمهم بسفر المريخ صباح السبت وعموما شكرا للعقلاء الذين تمسكوا بتأجيل المباراة وشكرا لمجلس إدارة نادي الأمل

** ندمت وتحسرت والله علي ضياع وقت ثمين أمس في مشاهدة المباراة الجنائزية بين الهلال والأهلي شندي والتي كان من الطبيعي أن تنتهي بالتعادل السلبي

** ياسر مزمل كان أسوأ لاعب في اهلي شندي امس وأضاع جهود زملائه ولعب ولي الدين بوغبا مباراة كبيرة ودفاع الأهلي استحق التقدير

** حارس المرمي المتواضع المستوي جمال سالم شارك مع الهلال لأول مرة ولم يختبر وطبعا الاختبار الحقيقي له سيكون في مباراة الإفريقي التونسي بتونس اذا كتبت له المشاركة

** نزار حامد لم يشارك أمس وشيبوب غادر بعد نهاية الشوط الأول لضعف مستواه وحسين الجريف لعب بطريقة طفش طفش ووليد الشعلة لم يكن له وجود وفارس جهد في الفاضي والهلال لو كان سيعتمد علي المحترف امبو قصير القامة امام الأفريقي يبقي مع السلامة

** طبعا الهلال لم يصعد للدور الثاني في البطولة الإفريقية لكنه اقترب بنسبة ٩٠ ./. والافريقي لم يصعد لكنه قريب جدا من الصعود وهو يلعب المباراة الثانية في أرضه

** نرجو الا يكون الأفريقي آخر محطات الهلال في البطولة الإفريقية ومعلوم لدينا ان تاريخ الهلال مع الأندية التونسية تاريخ اسود والجمهور يحفظه جيدا ولم يسبق للازرق ان أطاح بفريق تونسي من أي بطولة والترجي وحده لديه ١١ هدف في شباك الازرق

** الموردة تلقت اول خسارة في الدوري الممتاز علي يد الخرطوم الوطني والأهلي العاصمي تعادل في أرضه مع اهلي مروي والشرطة انتصرت في القضارف وكان مؤلما ان يخسر حي العرب بثلاثية

** د كمال شداد اذا اطلع علي الحقائق سينصف هلال الفولة باشراكه في دوري الدرجة الوسيطة وإبعاد الفريق الذي لا يستحق المشاركة

** بدأت إجراءات انتخابات اتحاد الخرطوم ويتوقع أن يترشح الاخ أسامة ونسي رئيس المريخ السابق لمنصب الرئيس بجانب الغول وهاشم خلف الله وابراهيم وزة الإداري الجديد لنج وفي منصب نائب الرئيس لا بديل لجمال احمد عمر الكيماوي مهما اجتهد الذين يدفعون حمد صالح للترشح وسنعود باذن الله

** المغرب مدرب الأهلي شندي تحدث عبر التلفزيون أمس وناشد اهل الشأن في كرة القدم ببلادنا بضرورة الاهتمام بالناشيئين

** أصلو العمر شوقا كان وصبرا كان وحزنا كان فسيح وفسيح

** آخر دبوس

** الذين رفضوا تأجيل مباراة المريخ والأمل هم أعداء المريخ.