في ذكرى مرور عام على مقتل علي عبد الله... طارق صالح يكشف الحقائق

وقال طارق صالح، في تغريدة على حساب منسوب له عبر "تويتر"، إن "الحوثية غدة سرطانية زرعت في الجسد اليمني كما زرعت إسرائيل في الجسد العربي"، وأضاف: "وإذا كان الصهاينة يدعون أن لهم حقا تاريخيا في فلسطين، فالحوثية تدعي أن لها حقا إلهيا في اليمن وغير اليمن".

وتابع: "الشعب مالك السلطة ومصدرها تحيا الجمهورية اليمنية".

جاء ذلك، تزامنا مع الذكرى الأولى لما يطلق عليها حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يترأسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح "انتفاضة 2 ديسبمر"، والتي شهدت فيها العاصمة صنعاء مواجهات محدودة لأيام انتهت بمقتل صالح ونائبه عارف الزوكا على يد جماعة أنصار الله (الحوثيين).