قوات الأمن العراقية تعتقل 5 عناصر من "داعش" في الموصل

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وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، إلقاء القبض على خمسة عناصر من تنظيم "داعش" في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.
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وأضاف معن أن "المعتقل اعترف على أربعة متهمين في مجموعته، ووفق اعترافه ودلالته تم القبض عليهم وهم من عناصر داعش والذين كانوا يعملون فيما يسمى بالأمنية والحسبة خلال فترة سيطرة العصابات الإرهابية على مدينة الموصل، أحدهم جاء باعترافه أنه كان مدونة اسمه ضمن الانتحاريين".
وتعلن الأجهزة الأمنية في محافظة نينوى بين فترة وأخرى اعتقال العديد من المطلوبين بعمليات أمنية.
أعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، انتصاره على تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول، واستعادة كافة أراضيه التي سيطر عليها التنظيم.
وعلى الرغم من إعلان الانتصار تواصل القوات العراقية عمليات تفتيش ومداهمات لضمان القضاء على فلول التنظيم ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية.
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