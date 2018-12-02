شحنة أدوية لغزة بتبرع الهلال الأحمر التركي

نابلس / قيس أبو سمرة / الخليج 365

أرسلت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، شحنة أدوية ومستلزمات طبية، بتبرع من جمعية الهلال الأحمر التركي، لمستشفيات قطاع غزة.

وقال رئيس الجمعية كرم قنق، للأناضول، خلال الإشراف على تجهيز شحنة الأدوية، من مستودعات وزارة الصحة في مدينة نابلس (شمال)، إن "هناك حاجة ماسة في مستشفيات غزة لعدد من المستلزمات الطبية، والأدوية، قمنا اليوم بتجهيزها وإرسالها".

وأشار أن الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، أثر سلبا على كافة المجالات، وبخاصة الصحية.

وأكد على استمرار الدعم التركي لفلسطين، خاصة في المجالات الصحية.

بدوره، شكر صالح ثوابته، القائم بأعمال مدير عام المستودعات المركزية في وزارة الصحة الفلسطينية، جمعية الهلال الأحمر التركي، والشعب والرئاسة التركية، على دعمهم المتواصل لفلسطين، في المجالات كافة.

وقال ثوابته، للأناضول، إن الشحنة عبارة عن مستلزمات طبية وأدوية لعلاج مرضى السرطان، والكلى، والأمراض المزمنة.

وأشار أن تكلفة الشحنة تبلغ 274 ألف دولار، بوزن 8 أطنان ونصف، وتصل قطاع غزة ظهر الإثنين.

وأشاد ثوابته بالدعم التركي لفلسطين، من خلال تشييد المستشفيات، والدعم بالمستلزمات الطبية والأدوية، ومركبات الإسعاف.

وفي مايو / أيار الماضي، قدّم الهلال الأحمر التركي، مساعدات طبية وأدوية بقيمة 100 ألف دولار إلى نظيره الفلسطيني، إثر نداء استغاثة من غزة.

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانات سابقة، من انهيار وشيك للقطاع الصحي جرّاء النقص الشديد للأدوية والمستلزمات الطبية في مخازن الوزارة.