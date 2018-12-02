التواصل العالمي في أبو ظبي تختار “الشريف” سفيرا للسعادة

الخليج - حسن القبيسي

اختار مجلس ادارة “خيمة تواصل العالمية” ومقرها العاصمة الاماراتية ابوظبي الاعلامي الرياضي السعودي فواز الشريف نائب رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية سفيرا للسعادة ضمن مهرجان “الوفاء والسعادة لعام الخير عام زايد ” لينظم الشريف إلى مجموعة من السفراء العالميين .

وعبر بدوره الدكتور عبدالله علي النيادي رئيس مجلس الادارة بقوله ان اختيار الاعلامي السعودي فواز الشريف جاء تثمينا للجهود الكبيرة التي يقوم بها من خلال موقعه في نشر ثقافة السعادة والتسامح والوفاء على مختلف منصات التواصل

كما عبر الزميل فواز الشريف عن سعادته بهذا الاختيار من قبل الأشقاء في دولة الامارات الحبيبة .

وقال : سأعمل من خلال هذا الاختيار وهذه الثقة لان أكون سفيرا سعيدا يسعى لترسيخ مبادئ حياتيه مهمة ترتكز على التسامح والوفاء وهي تلك المبادئ التي عاش الشيخ زايد يرحمه الله لترسيخها بين الأمم وعلى مستوى العالم وهي ذاتها الخصال التي حثنا عليها ديننا الحنيف مؤكدا ان الاعلام الرياضي السعودي يعيش الان عهدا متميزاً في ظل قيادتنا الرشيدة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظهما الله

حيث الرعاية والاهتمام من قبل رئيس الهيئة العامة للرياضة معالي المستشار تركي آل الشيخ ومتابعة مباشرة من اخي الدكتور رجاء الله السلمي رئيس الاتحاد السعودي للاعلام الرياضي.