صحيفة الخليج الإلكترونية احتفل يوم امس طيران السعودية الخليجية في مطار دبي باليوم الوطني الامارتي ال 47 وقام مدير المحطة المكلف الاستاذ باسم الغامدي بالترحيب بالمسافرين وتوزيع الورود والهدايا عليهم وتزيين كاونترات المسافرين بالاعلام والعبارات الترحيبية التي تعبر عن عمق العلاقة المتينة بهذه المناسبة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين السعودي والاماراتي .

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية الخليجية تحتفل باليوم الوطني الاماراتي ال 47 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .