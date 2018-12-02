شكرا لقرائتكم خبر عن شاحنة R1T ثاني موديلات "ريفان" المشاركة بمعرض لوس أنجلوس والان مع التفاصيل

شهد معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات العديد من السيارات التي شكلت مفاجأة سارة للحاضرين بالمعرض، كونها شاركت خارج الأجندة الرسمية للمعرض الأمريكي الخاصة بالموديلات التي أعلن عن طرحها مسبقا.

وكان من ضمن هذه الموديلات موديل R1S التابع لماركة Rivian الأمريكية الناشئة المصنعة للموديلات الكهربائية، التي يتوقع لها منافسة شركات كبرى بمجال صناعة السيارات الكهربائية، في مقدمتها شركة تسلا.





ولم تكتف الشركة Rivian عند حد المشاركة بموديل واحد فقط بمعرض لوس أنجلوس، حيث كشفت عن شاحنتها الكهربائية الجديدة R1T، لتخطف بها أنظار الحاضرين بالمعرض الأمريكي لتصميمها الخارجي المستقبلي الأنيق.





ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية لشاحنة R1T الجديدة من Rivian أثناء عرضها أمام الجمهور للمرة الأولى بمعرض لوس أنجلوس.







وقال الموقع الأمريكي إن ما يميز مشاركة ماركة Rivian في معرض لوس أنجلوس الدولي هذا العام، كونها ماركة السيارات الوحيدة التي طرحت بالمعرض موديلات تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية.





وعن إمكانيات محرك الشاحنة الجديدة، قال "موتور وان" أن R1T تتمتع بمحرك كهربائي خارق يتميز بنطاق سير يصل لـ400 ميل دون الحاجة لإعادة شحن بطارياته، مع عزم دوران 11 ألف قدم، وقدرة تسارُع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3 ثوانٍ فقط.

ومن المقرر طرح الشاحنة الجديدة R1T بالأسواق رسميا بداية من عام 2021، مع بداية تصنيعها رسميا قبل ذلك بعام على الأكثر.