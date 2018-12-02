شكرا لقرائتكم خبر عن بالاسم .. مصرع قيادي حوثي بارز بمواجهات مع الجيش في الملاجم والان مع التفاصيل

لقي قيادي بارز في مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعه خلال مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء وسط البلاد . وقالت مصادر "اليمن العربي" ان القيادي برتبة عقيد الموال لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعو علي بن علي السدرة المكنى أبو نجيب لقي مصرعه امس السبت بنيران الجيش في جبهة الملاجم شرق البيضاء . وأكدت المصادر إن السدرة لقي مصرعه إلى جانب العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الملاجم .

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