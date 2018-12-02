القتل قصاصا لمواطن أطلق النار على أخر في أبها

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أدينت معلمة أمريكية بالاعتداء جنسيا على طلابها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وباتت معرضة للسجن 5 سنوات بعد ثبوت التهم الموجهة إليها.

وكشف أحد الطلاب المعتدى عليهم الأمر، وقال إن المدرسة التي تعمل بمدسة ثانوية في ولاية كونيكتيكت الأمريكية، مارست الجنس معه في الفترة بين ديسمبر 2016 وأبريل 2017.

واتهمت المعلمة “لورا كالاديو راموس” التي تبلغ 32 عاما، بممارسة الجنس مع الطالب الذي يبلغ 18 عاما على مدار 4 أشهر، كما قامت بالسلوك المشين نفسه مع طالب آخر أكثر من مرة.

ووفقا لاعترافات الطالب المعتدى عليها فإنه أكد أن المعلمة راموس اعتدت على نحو 4 طلاب آخرين لكنه لا يعرف أسماءهم.

وتواجه المعلمة انتقادات واسعة من جانب الجميع خاصة أن الوقائع التي ادينت فيها تمت داخل المدرسة وفي سيارتها الخاصة.