شكرا لقرائتكم خبر عن كورسيزي يكرم دي نيرو في مهرجان مراكش السينمائي والان مع التفاصيل

تسلم الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو من صديقه ومواطنه المخرج مارتن سكورسيزي النجمة الذهبية لمهرجان مراكش الدولي للسينما تكريما لمسيرته الاستثنائية.

وقال المخرج الأمريكي الذي أنهى للتو تصوير فيلمه التاسع مع دي نيرو "ذي آيريش مان"، "يمكننا القول إن هذه هي قمة مسيرته إلا أن هذا الرجل لديه قمم أكثر من سلسلة جبال الأطلس".

ورد دي نيرو على سكورسيزي قائلا: "لقد أنجزنا أول أفلامنا معا قبل 45 عاما على ما أظن، وهذه هي من أعظم الأمور في حياتي". وقد شب دي نيرو في الحي الإيطالي نفسه مع سكورسيزي في نيويورك. وبرز في فيلم "مين ستريت" عام 1973 وقد مثل في الكثير من أفلامه الرئيسية مثل "تاكسي درايفر" الحائز السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 1976 و"ريجينغ بول" الذي نال عنه جائزة أوسكار عام 1981.

وقال وسط عاصفة من التصفيق "للأسف، في بلادي نشهد نسخة مبتذلة عن القومية تتميز بالجشع وكره الأجانب والأنانية تحت راية أمريكا أولا".

وشارك الممثل والمخرج والمنتج في الكثير من التظاهرات المناهضة لدونالد ترامب. وقد شتم علنا الرئيس الأمريكي خلال حفل توزيع جوائز توني المسرحية في يونيو/حزيران الماضي. وقد تلقى في أكتوبر/تشرين الأول أحد الطرود المفخخة التي أرسلها من فلوريدا أحد مؤدي دونالد ترامب.

وفي مراكش التقط روبرت دي نيرو الصور مع المعجبين على السجادة الحمراء أمام قصر المؤتمرات. وبدا متأثرا باستقبال الحضور له لدى دخوله القاعة الذي وقف له مصفقا لفترة طويلة.

وقد أشاد شأنه في ذلك شأن سكورسيزي، بالمخرج الإيطالي الراحل برناردو برتولوتشي الذي توفي الإثنين عن 77 عاما. وقد صور معه عام 1976 الفيلم الملحمي التاريخي "نوفيتشنتو".

وقد مثل دي نيرو في 38 فيلما بين عامي 1971 و2018 وعمل مع مخرجين كبار من أمثال فرانسيس فورد كوبولا وبراين دي بالما وإيليا كازان وسيرجيو ليوني ومايكل تشيمينو ومايكل مان فضلا عن كوانتن تارانتينو.

وفيلمه المقبل "ذي آيريش مان" الذي يعرض حصرا عبر "نتفليكس عام 2019"، مستوحى من قصة حقيقية للقاتل المأجور فرانك شيران الذي كان يعمل لحساب المافيا.