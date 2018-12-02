شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم البنوك تدفع البورصة السعودية للصعود في التعاملات المبكرة والان مع التفاصيل

ارتفعت بورصة السعودية في التعاملات المبكرة، الأحد، مدعومة بمكاسب أسهم المصارف، بعدما اقترح مصرف الإنماء توزيع أرباح نقدية سنوية أعلى.

وأسواق الإمارات العربية المتحدة مغلقة بمناسبة عطلة عامة، في حين تباين أداء بقية أسواق الخليج وسط تداولات ضعيفة.

وصعد المؤشر السعودي 1.1 % في أول 55 دقيقة مع ارتفاع سهم مصرف الإنماء 4.1 %، بعد أن اقترح توزيعات بواقع ريال للسهم عن 2018، ارتفاعا من 0.8 ريال لعام 2017.

وزاد سهم مصرف الراجحي 1.2 % في حين صعد سهم عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، واحدا بالمئة.

ومن بين 176 سهما جرى تداولها في البورصة السعودية، صعد 154 سهما بينما هبط 16 فقط.

وفي الكويت، استقر السوق تقريبا، إذ لم يرتفع مؤشر السوق الأول سوى 0.2 %، وزاد سهم بنك الكويت الوطني 0.5 بالمئة بينما خسر سهم بيت التمويل العالمي (جلوبل) 2.4 %.

واستقرت بورصتا سلطنة عمان والبحرين.