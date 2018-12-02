شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المكسيكي يؤدي اليمين الدستورية ويتعهد بإنهاء تراث سابقيه والان مع التفاصيل

ادى الرئيس المكسيكي الجديد، مانويل لوبيز أوبر أدور، مساء السبت، اليمين الدستورية في الكونجرس المكسيكي متعهدا بولادة المكسيك من جديد؛ لإنهاء ما وصفه بتراث كارثي من أنظمة الحكم المنتمية "لليبرالية الجديدة" التي استمرت عقودا .

كما تعهد أوبرادور باحتواء الهجرة من خلال اتفاق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بشأن تعزيز التنمية في أمريكا الوسطى وبلاده، مشيرا إلى أن الأمن سيكون أهم أولوياته.

وجرت مراسم التنصيب في حضور عشرات الآلاف من المكسيكيين، لمشاهدة الاحتفالات الرسمية والشعبية بهذه المناسبة.

وقال إن "الحكومة لن تكون بعد الآن جهة لخدمة أقلية جشعة"، ولن تساعد الحكومة في تسهيل عمليات "النهب" كما كانت تفعل من قبل، ووعد بزيادة الرواتب للفقراء وعدم التهاون على الإطلاق مع الفساد في إدارته.

وحاول أول يساري يتولى الرئاسة في المكسيك منذ نحو 30 عاما طمأنة قطاع الأعمال بعد تراجع الأسواق منذ الانتخابات التي جرت في أول يوليو/تموز بسبب مخاوف من سياساته، مؤكدا أن الاستثمارات في بلاده ستكون آمنة وتعهد باحترام استقلال البنك المركزي.

وأشار الرئيس المكسيكي الجديد إلى أن ترامب عامله بكل احترام منذ الانتخابات التي جرت في أول يوليو/تموز، وشكر مايك بنس نائب الرئيس وإيفانكا ترامب ابنة ترامب لحضورهما حفل تنصيبه.