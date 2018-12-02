شكرا لقرائتكم خبر عن دوعن حضرموت تحتفل بتخريج "70" طالبة من الدبلوم التخصصي والان مع التفاصيل

كرمت مؤسسة صلة للتنمية فرع دوعن (70) طالبة من خريجات الدبلوم التخصصي في مجالي اللغة العربية والرياضيات ودبلوم قابلات المجتمع في حفل تكريمي فرائحي احتضنته قاعة مدارس سالم بن محفوظ بمدينة الهجرين بوادي دوعن .

وفي الحفل التكريمي الذي عقد صباح أمس، وأتى برعاية كريمة من وزير التربية والتعليم ووزير الصحة والسكان ومحافظ محافظة حضرموت واشراف مكتب التربية والتعليم ومكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت، ثمن المدير العام لمديرية دوعن الأستاذ "سالم أحمد بانخر" بالجهود الكبيرة والطيبة التي تبذلها مؤسسة صلة للتنمية فرع دوعن لدعم التعليم وشباب وشابات المديرية للتطوير من مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية، داعياً الخريجات الى أداء رسالتهن على أكمل وجه .. مشيراً الى أن تعليم الفتاة بالمديرية يحظى باهتمام وعناية من الأهالي لتمكين مواصلة فتياتهم التعليم الثانوي والجامعي، مؤكداً حرصهم على أن تكون للمرأة دور فعال في إقامة الفعاليات الثقافية والاجتماعية بين أوساط المجتمع والدفع بها كشريكة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مختتماً كلمته بالشكر لأهالي الخريجات واسرهن الذين دفعوا ببناتهم على التعليم وتوفير الأجواء المناسبة لهن لتلقي العلم .

بدوره أعرب مدير عام مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت الدكتور "رياض الجريري" عن شكره لمؤسسة صلة للتنمية فرع دوعن على تبنيها تعليم الفتاة بمديرية دوعن لما سيحدثه من نقلة نوعية في العملية التعليمية والصحية في المجتمع والتخفيف من المعاناة على كاهل الأسر، موجهاً مكتب الصحة بمديرية دوعن بتجهيز ملفات الخريجات في دبلوم القابلات لاستكمال اجراءات التوظيف بالتعاقد .

من جهتهما، أشارت كلمة مؤسسة صلة للتنمية التي القاها الأستاذ "علي حسن باشماخ" ومدير فرع دوعن الأستاذ "أحمد يسلم بلفخر" الى ضرورة تعليم الفتاة لما له من أثر كبير على الفرد والمجتمعات، مستعرضين الإنجازات والمراحل التي تحققت في البرنامج وما حققه من تأهيل وتدريب متقن للفتيات ورفدهن الى سوق العمل، مشيرين الى أن هذا البرنامج أتى من أهداف ورسالة المؤسسة وحرصها الدائم على المساهمة في رقي المجتمعات ثقافياً ومهارياً وخدمياً وفقاً والاحتياجات المطلوبة، مستعرضين أعمال المؤسسة خلال الفترة السابقة في القطاع الصحي والتعليمي والتنموي .

إلى ذلك، قدمت الخريجات شكرهن لمؤسسة صلة للتنمية فرع دوعن الممولة للبرنامج ومعهد العلوم الصحية بوادي حضرموت والمعهد العالي لتأهيل المعلمين المنفذين للبرنامج وكل المرافق التدريسية التي تدربن فيها على ما بذلوه من جهود لتأهيلهن لخدمة المجتمع في المديرية عبر خلال كلمة الخريجات التي ألقتها في الحفل الخريجتين "أماني سالم الخنبشي" و "وجدان عبدالله بن سلمان" .

هذا وتخلل الحفل الذي حضره عدد من القيادات المدنية والعسكرية ومدراء عموم المكاتب الخدمية والمرافق الصحية والتربوية، واهالي الطالبات زفة الخريجات ووصلات إنشاديه فرائحة وروبورتاج عن تعليم الفتاة في مديرية دوعن، وأوبريت العلم دربي للنجاح وتكريم الشابة "فاطمة بن عقيل" على إصرارها على التعليم رغم إعاقتها، بالإضافة الى تكريم الخريجات والمؤسسات والجهات الداعمة والمنفذة لمشروع الدبلوم .

يشار أن الخريجات البالغ عددهن (70) خريجة تخرجت منهن في مساقات الدبلوم التخصصي في مجالي اللغة العربية والرياضيات (47) خريجة، بينما تخرجت (23) خريجة من دبلوم قابلة مجتمع .

من جهة أخرى، وقعت في ختام الحفل اتفاقية لتنفيذ برنامج التمريض العام بدوعن بين مؤسسة صلة للتنمية فرع دوعن كجهة ممولة والمعهد الصحي بمدينة سيئون كجهة منفذة ومكتب الصحة والسكان بدوعن كجهة مشرفة على البرنامج لتطوير الفتيات لتنفيذ الخدمات الصحية في المديرية .