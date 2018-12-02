شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السعودي: لدينا خطط واضحة للتعامل مع تقلبات أسعار النفط والان مع التفاصيل

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة لديها خطط واضحة للتعامل مع تقلبات أسعار النفط، مضيفا أن الاستراتيجية التي ترتكز عليها الميزانية تستند على 3 عناصر أساسية: زيادة الإيرادات غير النفطية والتوسع في الاقتصاد وزيادة مصادر الدخل.

وأضاف أن ميزانية السعودية للسنة المقبلة ستكون تنموية توسعية، ولن تختلف كثيرا عن أرقام البيان التمهيدي الذي أُعلِن في سبتمبر الماضي.

وأوضح الجدعان، في مقابلة مع قناة العربية من بيونس آيرس، حيث عقدت قمة مجموعة العشرين، أن الاقتصاد غير النفطي نما بنسبة 2% في النصف الأول مقارنة بـ0.1% في العام الماضي.

فيما أشار إلى أن الصناعات التحويلية غير النفطية نمت 5% في النصف الأول، وكشف أن الإيرادات غير النفطية باتت تغطي 30% من الميزانية.

وصعدت الأصول الاحتياطية لدى مؤسسة النقد العربي السعودية (البنك المركزي) إلى 1892.22 مليار ريال (504.6 مليار دولار أمريكي)، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أساس سنوي.

وجاء في بيانات رسمية صدرت، الخميس، عن مؤسسة النقد العربي أن الأصول ارتفعت بنسبة 2.2%، مقارنة مع 1850.2 مليار ريال (493.3 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وأظهرت بيانات رسمية، الأربعاء الماضي، أن معدل التضخم الشهري في السعودية قد سجل انخفاضا بلغت نسبته 0.3% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بسبتمبر/أيلول السابق له، وأرجعت ذلك بدرجة كبيرة إلى تراجع أسعار السكن والكهرباء والغاز والملابس ووسائل النقل.