شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل: «دردشة جي ميل» ستدعم 100 مشارك في اتصال واحد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت شركة جوجل أن خدمة Hangout Meet، ستدعم خلال الأيام المقبلة ما يصل إلى 100 مشارك في جلسة اتصال واحدة، حيث كانت شركة جوجل سبق وأن قامت بتقسيم منصة المحادثات Google Hangouts إلى خدمتين تستهدف في المقام الأول المستخدمين في الشركات وهما Google Meet وGoogle Chat.

ووفقاً لما نشره موقع TOI الهندي، ففي الوقت الحالي يدعم Hangout Meet بشكل افتراضي 50 مشاركاً فقط أثناء أي مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو، إلا أنه مع التحديث الجديد فإن جوجل قد ضاعفت عدد المستخدمين في كل مرة، إذ ستضم الجلسة 100 مشارك من داخل وخارج المؤسسة.

وقالت جوجل في بيان لها: “إن التعامل مع زملاء العمل، أو العملاء، أو العملاء في جميع أنحاء العالم أمر بالغ الأهمية لإنجاز مهمتك، ففي الأوقات التي تحتاج فيها إلى مقابلة مجموعة أكبر، يتيح Hangouts Meet الآن لمستخدمي G Suite Enterprise تنظيم اجتماعات مع ما يصل إلى 100 مشترك ومستخدمي G Suite Business لاستضافة ما يصل إلى 50 مشاركاً، وهذا العدد من المشاركين يشمل أشخاصاً من داخل وخارج مؤسستك”.

وفى حين أن الحد الأقصى 100 مستخدم في G Suite Enterprise وG Suite Enterprise for Education، فإنه لا يزال 50 بالنسبة إلى G Suite Business وG Suite for Education، وسيتم طرح الحد الجديد في الأيام القليلة المقبلة إلى Hangout Meet.