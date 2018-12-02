من ماساتشوسيتس إلى واشنطن.. 10محطات بارزة في حياة بوش الأب

توفي، صباح السبت، الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب عن عمر يناهز 94 عاما، بحسب ما أعلن ابنه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في وقت متأخر الجمعة.







ونستعرض فيما يلي أبرز 10 محطات في حياة الرئيس الأمريكي الراحل جورج بوش الأب:

وكتب جورج بوش الابن -في بيان نشره الناطق باسم العائلة على موقع "تويتر"- قائلا: "يحزننا أنا وجيب ونيل ومارفن ودورو أن نعلن وفاة والدنا العزيز بعد 94 عاما مميزة".





ولد جورج هربرت ووكر بوش في مدينة ميلتن بولاية ماساتشوسيتس في 12 يونيو/حزيران من عام 1924.

في عام 1942 تطوع بوش في البحرية الأمريكية، وكان أصغر طياريها سنا، وتم تسريحه في عام 1944.





تزوج ببربارا بيرس في عام 1945، ورزقا بـ6 أولاد، هم جورج ووكر الذي أصبح رئيسا للولايات المتحدة، وروبن الذي توفي عن ثلاث سنوات، وجون الملقب بـ"جيب" الذي أصبح حاكم فلوريدا ثم ترشح للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في 2016 وهزم، ونيل ومارفن ودوروثي.





أسس جورج بوش الأب في عام 1953 شركة "زاباتا" النفطية "زاباتا بتروليوم كومباني" في ولاية تكساس حيث صنع ثروة كبيرة.

وخلال الفترة من 1967 إلى 1971 شغل مقعد ولاية تكساس في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري.

كما شغل منصب سفير أمريكا لدى الأمم المتحدة خلال الفترة من 1971 إلى 1973.

عين جورج بوش الأب مديرا للاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" خلال عامي 1976 و1977.





خلال الفترة من 1981 إلى 1989 شغل منصب نائب الرئيس في عهد رونالد ريجان بعدما كان خصمه في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في 1980.

وتعد المحطة الأبرز في حياة جورج بوش الأب عندما تولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 1989 إلى 1993.





في أغسطس/آب عام 1990 وبعد غزو القوات العراقية للكويت تولى قيادة تحالف دولي قام بتحرير الكويت في فبراير/شباط 1991 بعد حرب خاطفة أطلق عليها اسم "عاصفة الصحراء".

وفي عام 1992 تقدم جورج بوش الأب للترشح لولاية رئاسية ثانية بالولايات المتحدة، لكنه هزم أمام الديمقراطي بيل كلينتون الذي تولى مهامه رسميا في 20 يناير/كانون الثاني من عام 1993.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نعى، صباح السبت، الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 94 عاماً، مشيداً بـ"التزامه الثابت". وقال ترامب، في بيان من بوينس آيرس، حيث يحضر قمة مجموعة العشرين: "بأصالته وروحه والتزامه الثابت بالإيمان والعائلة وبلده، شكّل الرئيس بوش مصدر إلهام لأجيال من المواطنين الأمريكيين".