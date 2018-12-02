قمة قادة الـ20.. هدنة 35 دقيقة من ساحة السياسة لمسرح "النسيم العليل"

يظن البعض أن رؤساء وقادة الدول لا تغريهم سوى أضواء السياسة وزخم الاقتصاد، غير أن قمة العشرين المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، كان لها كلمة الفصل.





ففي "أرض النسيم العليل" وهو المرادف العربي لاسم العاصمة الأرجنتينية "بوينس آيرس"، اجتمع الزعماء المشاركون بقمة العشرين في هدنة دامت لـ35 دقيقة، بعيدا عن مشاحنات السياسة وملفات الاقتصاد وتغير أسواقه، وحلقوا في فضاء الموسيقى في عرض يحكي قصة الأرجنتين.





خلافات التجارة العالمية والهجرة وتغير المناخ، التي تخيم على اجتماعات قمة الدول العشرين التي انطلقت الجمعة وتستمر على مدار اليوم السبت، تراجعت لتفسح الطريق أمام لغة الموسيقى بعيدا عن أرقام أكبر الاقتصادات العالمية، التي مكنتهم من التعرف على بعض الجوانب الفنية والحرفية الأخرى للأرجنتين البلد المضيف، خاصة في العاصمة "بوينس آيرس" التي تعني بالإسبانية "النسيم العليل".





المقاطع المصورة التي التقطت للقادة أظهرت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يدخل لحضور الفعالية التي أقيمت على مسرح كولون العريق وأحياها 84 راقصا و75 موسيقيا.

وبني مسرح كولون في العاصمة بوينس آيرس عام 1908، ويصنف باعتباره واحدا من أفضل 5 مسارح و3 دور أوبرا في العالم.

وأظهرت مقاطع أخرى ولي العهد السعودي يقف مصفقا للعرض المسرحي الذي حضره أيضا زعماء الدول المشاركة في القمة، وأكثر من 1000 شخصية مرموقة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.





الرئيس الأرجنتيني، الذي اغرورقت عينيه بالدموع فيما كان يشاهد قادة العالم يقفون ويصفقون بحرارة للعرض الذي قص تراث ومسيرة وثروات ومكونات الشعب الأرجنتيني، سيصطحب ضيوفه اليوم ليواصلوا حديث السياسة على وقع الحرب الكونية على الإرهاب وخلافات التجارة التي لا تنتهي.