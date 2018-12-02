ارتفاع عدد مصابي السترات الصفراء إلى 133 فرنسيا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ارتفع عدد مصابي مظاهرات "السترات الصفراء" في العاصمة باريس، السبت، إلى 133 شخصا، حسب وسائل إعلام محلية.

ونقل موقع راديو "فرانس إنفو" المحلي، الأحد، عن مصدر بالشرطة أنّ "عدد المصابين ارتفع إلى 133 شخصا، بينهم 23 من قوات الأمن".

وكانت آخر حصيلة معلنة لعدد المصابين، أمس، هي 110 مصابين بينهم نحو 20 من قوات الأمن.

وبحسب تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانيه، أدلى بها مساء السبت، هناك مصاب "في حالة خطرة للغاية وهو من السترات الصفراء".

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجي "السترات الصفراء" خلال الاحتجاجات الشعبية في باريس، السبت، رافقها حرق سيارات، وتدمير ممتلكات، ونهب متاجر.

وأمس، تعهد "ماكرون" خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس (في ختام قمة مجموعة العشرين) بمحاسبة جميع المسؤولين عن أعمال الشغب في باريس.

وقال إن المتظاهرين "يريدون الفوضى" وإنه لن يقبل بالعنف.

ومظاهرات أمس هي الثالثة ضمن سلسلة احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" منذ 17 نوفمبر المنصرم، ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.