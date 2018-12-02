دب يقضي على امرأة وطفلتها في كندا

قضت امرأة وطفلتها البالغة 10 أشهر بعدما هاجمهما دب في مقاطعة يوكون الكندية، وهو ثالث حادث قاتل من هذا النوع يسجل خلال العام الحالي في هذه المنطقة، بحسب ما أعلنت السلطات.

وكانت فاليري تيوريه، وهي مدرسة في السابعة والثلاثين من العمر، تتجول في الغابة مع طفلتها فهاجمها دب قضى عليها وعلى ابنتها.

وعثر زوج السيدة على الجثتين قرب بيتهما الواقع على ضفاف بحيرة إينارسون شمال غرب كندا.

وعاد الدب أيضا ليهاجم الرجل لكنه أرداه ببضع طلقات نارية.

وهي المرة الثالثة التي تشن فيها دببة هجوما قاتلا على إنسان في هذه المنطقة من كندا.

ويؤدي الاحترار المناخي الذي تتضاعف حدته في المناطق القطبية إلى خروج الدببة ومنها الدببة القطبية من مواطنها الطبيعية والتحرك باتجاه الجنوب.