بالفيديو| عمرو أديب: فستان رانيا يوسف «بقى أشهر فستان في تاريخ مصر»

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

علق الإعلامي عمرو أديب، على الفستان المثير للجدل الذي ارتدته الفنانة رانيا يوسف في حفل ختام الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلًا إن فستان رانيا يوسف "بقى أشهر فستان في تاريخ مصر".

وأضاف أديب، خلال حلقة السبت من برنامجه "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "MBC مصر": "الموضوع بقى مشهور في الجرايد المصرية والعالمية والأمر وصل أن رانيا يوسف أصدرت بيان ليكون فستان رانيا يوسف أشهر فستان في تاريخ مصر".

وكانت رانيا يوسف أصدرت، بيانا توضيحيًا، بعد الهجوم الذي تعرضت له بعد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40.

وقالت يوسف في البيان:

احترامًا لمشاعر كل أسرة مصرية أغضبها الفستان الذي ارتديته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أود ان أؤكد أنني لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق، من الممكن أن يكون خانني التقدير، حيث ارتديت الفستان للمرة الأولى ولم أكن اتوقع أن يثير كل هذا الغضب.

وآراء مصممين الأزياء ومتخصصي الموضة غالبا ما تؤثر علي قرارات اختيار الملابس، وقد يكونوا وضعوا في الاعتبار أننا في مهرجان دولي.

ولم أكن أتوقع كل ما حدث، وإن كنت أعلم لما ارتديت الفستان وهنا أكرر التأكيد على تمسكي بالقيم والأخلاق، التي تربينا عليها في المجتمع المصري التي كانت وما زالت وستظل محل احترام.

وإنني إذ أعتز بكوني فنانة لها رصيد طيب وإيجابي لدي جمهوري، فإنني أتمنى من الجميع تفهم حسن نيتي وعدم رغبتي في إغضاب أي أحد، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع.

وأضافت كما أنني اعتز بانتمائي لنقابة الفنانين ولدورها التنويري وحمايتها للقيم ودفاعها عن الفن والفنانين.