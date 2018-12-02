أولى محطات ابن سلمان بعد قمة العشرين... دولة عربية لم يزورها قائد سعودي منذ السبعينات

وسيكون الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في طليعة مستقبلي ولي العهد السعودي، الذي سيحظى باستقبال رسمي في مطار نواكشوط الدولي "أم تونسي"، قبل أن ينتقل إلى مقر إقامته بالقصر الرئاسي، وذلك وفقا لموقع "المواطن" السعودي.

ووصل إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، صباح اليوم، وزراء سعوديون ضمن وفد مرافق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وكان من ضمن الوزراء السعوديين، وزير الخارجية عادل الجبير الذي استقبله وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وتعد زيارة الأمير محمد بن سلمان لنواكشوط الأولى لمسوؤل سعودي بهذا الحجم، منذ الزيارة التي قام بها لموريتانيا العاهل السعودي الراحل الملك فيصل بن عبدالعزيز عام 1972، أي بعد استقلال البلاد بـ12 سنة، والتي عدت حينها فاتحة عهد مميز من العلاقات الموريتانية السعودية.