تويوتا بريوس 2019 تظهر لأول مرة بمعرض لوس أنجلوس الدولي

تستمر مفاجآت معرض لوس أنجلوس الدولي السيارات بظهور عدد من أبرز الموديلات الجديدة ضمن فعالياته التي انطلقت رسميا منتصف الأسبوع الجاري وتستمر حتى بداية الشهر المقبل.





وكان من الموديلات المنتظر طرحها ضمن فعاليات المعرض، النسخة الجديدة من موديل تويوتا Toyota الشهير بريوس Prius ، والذي يطرح للمرة الأولى بمحرك كهربائي مهجن.

ونشر موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية للنسخة الجديدة من موديل بريوس Prius استعدادا لعرضها رسميا بمعرض لوس أنجلوس، والذي خصص في صناعته للقيادة بدول أمريكا الشمالية بنظام all-wheel رباعي الدفع للعجلات.





ويدعم نظام all-wheel عجلات السيارة للسير في حالة نفاد بطاريات المحرك لمسافة تصل إلى 6 أميال، فهو يدعم كل عجلة من عجلات السيارة بمحرك كهربائي صغير يتم التحكم به من خلال شاشة التحكم داخل السيارة.

ولم تكشف شركة تويوتا Toyota عن تفاصيل مواصفات محرك موديل بريوس Prius في نسخته الجديدة، غير أنها أكدت على طرح الموديل بالأسواق بداية من عام 2019 القادم وفقا لـ"موتور وان".



