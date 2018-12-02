دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إنتل تستعد للإعلان عن الجيل القادم من المعالجات في 11 من ديسمبر ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت شركة إنتل مؤخراً في إرسال دعوات لمؤتمر Intel Architecture Day الذي يوافق 11 من شهر ديسمبر، حيث من المخطط أن تستعرض الشركة الجيل القادم من رقاقات المعالج.

تعقد عملاق تصنيع المعالجات إنتل مؤتمرها القادم في 11 من ديسمبر، حيث من المقرر أن تقدم تصريحات وتفاصيل جديدة عن مستقبل معمارية رقاقات المعالج، إلى جانب الإصدارات القادمة من رقاقات المعالج.

أيضاً تشير التوقعات إلى إنتل تقدم تفاصيل عن تطور معمارية الجيل التاسع من رقاقات المعالج، مع إعلان الشركة المنتظر عن معالجات Cannon Lake المميزة بدقة تصنيع 10 نانومتر، وتفاصيل أكثر عن إصدار جديد من رقاقات المعالج المميزة بدقة تصنيع 14 نانومتر.

من ناحية أخرى لم تؤكد إنتل خططها للإعلان عن إصدار جديد من كارت الشاشة خلال فعاليات المؤتمر، أيضاً لم تكشف الشركة عن خططها المستقبلية لخط إنتاجها من كارت الشاشة ، لذا نترقب 11 من ديسمبر لنتعرف بشكل أوضح على مستقبل صناعة رقاقات المعالج وتصميم إنتل في معمارية رقاقة المعالج.

المصدر

هذا الموضوع إنتل تستعد للإعلان عن الجيل القادم من المعالجات في 11 من ديسمبر ظهر على التقنية بلا حدود.