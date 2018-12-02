هبة قطب عن «الفياجرا النسائية»: قد تؤدي إلى الوفاة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press دكتورة هبة قطب

حذَّرت الدكتورة هبة قطب من المنشطات الجنسية النسائية أو ما يعرف بـ«الحبة الروز» نظرًا لخطورتها. وفق قولها.

ونقلت «قطب» خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر» عن موقع الشركة المنتجة تحذيرها من استخدام النساء للحبة الروز.

وقالت هبة قطب إنَّ تناول الخمور مع الحبة الروز يمكن أن يؤدي إلى هبوط شديد في ضغط الدم ما قد يؤدي إلى الوفاة.

ونقلت أيضًا تحذيرات الشركة المنتجة لـ«الفياجرا النسائية» من تناولها خلال النهار، مؤكدة ضرورة تناولها قبل النوم لأن تأثير الحبة قد يمتد لليوم التالي وتصبح المرأة غير قادرة على الإنتاج في العمل.

وتابعت أنَّه يجب أن تحصل المرأة على الحبة الروز لمدة شهرين كاملين ثم تتابع النتيجة وفي حالة عدم حدوث نتيجة يجب أن تتوقف عن استخدامها ليرد عليها أديب ساخرًا «ده لو الفياجرا مشتغلتش في الليل تبقى مشكلة».

وأوضحت أنَّ الشركة المنتجة للدواء قالت إنَّ نسبة من استجابوا لهذا الدواء وأحرز تأثيرًا لديهم بلغت 0.05% وأن نسبة التحسن لدى من يتناولون هذا الدواء تعتبر ضئيلة للغاية.

وداعب الإعلامي عمرو أديب الدكتورة هبة قطب قائلًا لها: «الحبة الروز هتقعدك في البيت يا دكتور مفيش مرضى هيكشفوا عندك».