شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى عراقى: حكومة عبدالمهدى ستنهار حال عدم اكتمال تشكيل الحقائب الوزارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البرلمانى العراقى منصور البعيجى، اليوم الأحد، إن حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدى ستنهار خلال الأسبوع الحالى إذا لم يكمل تشكيل الحقائب الوزارية المتبقية.

وأضاف النائب عن حزب "البناء"- فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية- "إذا لم يحضر عبدالمهدى إلى مجلس النواب ويقدم ما تبقى من أسماء لإكمال الحقائب الوزارية المتبقية، فإن هذا الأمر سيفقد الثقة بين مجلس النواب والحكومة، وسيعجل بانهيار حكومته بسبب فشله فى تشكيل الحكومة".

وشدد البعيجى على أن يتم تقديم المرشحين بعيدا عن ضغوطات الكتل السياسية، وأن يقدمهم عبدالمهدى وفق رؤيته هو شخصيا لا أن يتم فرضهم عليه من قبل الكتل السياسية.