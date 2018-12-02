ولي العهد السعودي يوجه رسالة قبل مغادرة الأرجنتين

وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية شكر للرئيس ماوريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين إثر مغادرته الأرجنتين".

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ونشرت الوكالة الرسمية نص الرسالة: "فخامة الرئيس ماوريسيو ماكري، رئيس جمهورية الأرجنتين، تحية طيبة، يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق إثر مشاركتي في قمة قادة دول مجموعة العشرين أن أتقدم لفخامتكم ببالغ الشكر والامتنان لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما أود أن أنوه بالنتائج الإيجابية التي توصلنا إليها خلال رئاستكم لأعمال هذه القمة، مؤكدا على أهمية ما صدر عنها من قرارات نأمل أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي".

وكانت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، قد أعلنت أن قمة العشرين في العام 2020، ستعقد في العاصمة السعودية الرياض، فيما قال وزير الدولة، رئيس الوفد السعودي إلى قمة الـ20 في هامبورغ الألمانية، إبراهيم العساف، إن استجابة الأعضاء لعقد قمة العشرين سنة 2020 بالعاصمة السعودية الرياض، دليل على تميز المملكة بين دول المجموعة، وأن بلاده بدأت الإعداد لاستضافة القمة، من الآن.