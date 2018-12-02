الهلال الأحمر التركي يفتتح مدرسة وورشة خياطة في إدلب السورية

إدلب / لاله كوكلو / الخليج 365

افتتح رئيس الهلال الأحمر التركي كرم قنق، الأحد، مدرسة ابتدائية وورشة خياطة في خان شيخون بمحافظة إدلب شمالي سوريا، لدعم السكان الذين عانوا ويلات الحرب الأهلية المستمرة منذ عام 2011.

وقال قنق للصحفيين خلال جولة أجراها إلى خان شيخون، إن المدرسة ستقدم خدمات تعليمية لحوالي 55 طالبًا.

وأضاف أن ورشة الخياطة ستوفر فرص عمل لـ 20 امرأة، لافتًا أن الهلال الأحمر وفر للورشة المواد الأولية مثل الأقمشة والخيوط وأنه بصدد مواصلة دعم المشاريع الصغيرة في المنطقة.

كما أشار أن الهلال الأحمر التركي سوف يشتري الألبسة التي ستخاط في الورشة لتوزيعها فيما بعد على ذوي الحاجة.

ونوه إلى أن منطقة محافظة إدلب تضم اليوم نحو 7 ملايين شخص من كافة المناطق السورية، وأن الهلال الأحمر أرسل إلى المنطقة أكثر من 42 ألف شاحنة مساعدات منذ بداية الحرب.

يشار إلى أن النظام وداعميه استهدف مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب في 2017، بهجوم كيميائي ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات.