محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن محافظ القدس و9 آخرين

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365



قررت محكمة إسرائيلية، الأحد، الإفراج عن عدنان غيث، محافظ القدس، إضافة إلى 9 من كوادر حركة "فتح"، بعد اعتقال دام أسبوع، وفق مصادر متطابقة.



جاء ذلك، بحسب ما قاله المحامي محمد محمود وشهود عيان تواجدوا في المحكمة المركزية بالقدس‎ لمراسل "الخليج 365"، وعاجل نشره مركز معلومات وادي الحلوة (مؤسسة مقدسية أهلية) على صفحته بموقع "فيسبوك".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي حول الموضوع، كما لم يتسنّ التأكد مما ذكرته المصادر من مصدر مستقل.



ولم ينفذ قرار الإفراج حتى ظهر الأحد وفق مصادر فلسطينية ذكرت أيضا أنه من المحتمل أن ينفذ القرار في وقت لاحق من اليوم.



وأوقف محافظ القدس في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للمرة الثانية خلال أشهر.



والخميس الماضي، أمرت محكمة إسرائيلية، بتمديد اعتقال محافظ القدس الفلسطيني عدنان غيث لثلاثة أيام في أعقاب توقيفه، الأحد الماضي.



وأوردت وسائل إعلام إسرائيليّة أنّ الاعتقال جاء بعد توقيف السلطة الفلسطينية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رجلا فلسطينيا أمريكيا، بتهمة بيع أملاك في القدس الشرقيّة ليهوديّ.



وفي الأسابيع الأخيرة، اقتيد غيث للاستجواب مرارا، وداهمت قوات الأمن الإسرائيلية مكتبه في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.



وتثير عمليات بيع الأملاك جدلا واسعا في صفوف الفلسطينيين القلقين من شراء مستوطنين إسرائيليين أملاكهم في القدس الشرقية.



أما كوادر فتح التسعة، فقد اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية يوم الإثنين الماضي ضمن 32 فلسطينيًا، "بشبهة التجنّد والخدمة في أجهزة الأمن الفلسطينية".



وأفرجت إسرائيل عن 23 منهم يوم الخميس الماضي، قبل أن تقرر الإفراج عن الباقين اليوم.