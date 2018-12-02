7 شاحنات إغاثية تعبر منفذ الوديعة تستهدف محافظة شبوة

الخليج - واس عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس 7 شاحنات كبيرة تحمل 40 طنًا و 400 كيلو جرام من السلال الغذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة شبوة. وتأتي القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.

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