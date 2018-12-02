ساكون_باستقبال_ولي_العهد .. دعوة شعبية لإستقبال محمد بن سلمان

يستعد السعوديون لإعداد إستقبال حاشد لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عقب عودته من جولته الخارجية وذلك استجابة واسعة بعد أن اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط فيها ملايين المدونين السعوديين من مختلف شرائح المجتمع.

وبدأت الدعوة يوم السبت، حيث اختتمت قمة مجموعة الدول العشرين التي يشارك فيها الأمير محمد بن سلمان ممثلاً بلاده في المجموعة الدولية التي تضم الدول الأكثر قوة في العالم وبمختلف المجالات، يتقدمها الاقتصاد.

وأطلق نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي، هاشتاج بوسم، ساكون باستقبال ولي العهد، لتكون ساحة رئيسة لها، ويريد مطلقوها أن يخرج أكبر عدد من السعوديين لاستقبال الأمير الشاب خلال عودته من الأرجنتين.

وتصدر الوسم قائمة الترند في موقع “تويتر” واسع الاستخدام في السعودية، واجتاح مواقع أخرى مثل “فيس بوك” و”إنستغرام” و”سناب شات”، مع انضمام كثير من السعوديين لدعمه وإبداء الاستعداد للخروج إلى المطار.

ولم يرد أي تعليق رسمي على الدعوة، وتفاعل نخب المملكة معها، فيما يعتقد بعض مؤيدي الدعوة، أن زيارة ولي العهد للجزائر، التي ستبدأ اليوم الأحد، وتستمر يومين، ستكون وقتاً كافياً لإطلاق دعوة رسمية للخروج إلى المطار بعد وضع تنظيمات مناسبة.

وقالت الكاتبة والروائية السعودية، سارا علي ال الشيخ ، في تأييدها لدعوة الاستقبال “‏سنستقبله.. وسنشكل مسيرة طويلة حتى يعلم العالم حبنا له، وأنهُ قائدٌ تلتفّ حوله القلوب، سنستقبله لفرحتنا بإنجازاته واستباقه للتاريخ، رجلٌ عرفَ غاية شعبه فنهض من أجلها، وتلمّسَ التطورات فقال (أنا لها) وهو بها زعيم، سنستقبله على قلبٍ واحد ونهنئ أنفسنا به!”.

وكتب الأمير السعودي، عبدالله بن سلطان آل سعود، مؤيداً للدعوة "انت والله قمة لقمة العشرين/ يا طويقنا يا شيخنا يا ذرانا ، ساكون باستقبال ولي_العهد نتشرف بأن يكون لنا قائد شاب وفذ عصامي مثلك يا سيدي كنت قريب من الشعب واحببتهم فأحبوك فهانحن جميعاً في انتظار رجعتك لدارك و وطنك الذي رفعت قدره وكنت خير ممثل له بكل عز واستقامة".

فيما ووصف المدون السعودي البارز، منذر آل الشيخ مبارك، التفاعل الكبير من الدعوة، بأنه رسالة احتفالية رمزية، وكتب قائلاً "الحمدلله الرسالة احتفالية رمزية في تويتر تفاعل معها الجميع وهاهي تتصدر ترند السعودية هذه المشاعر لولي العهد هي رسالة للعالم كله بأن كل سعودي هو محمد بن سلمان وأن الشعب كله خلف الملك وولي عهده شكراً من القلب لكم" .

وجذب الأمير محمد بن سلمان الأنظار في القمة بالفعل، إذ التقى بكبار قادة العالم ومسؤوليه الذين صافحوه بحرارة، على الرغم من سيل التقارير الإعلامية والتحليلات السياسية والأخبار المفبركة التي تحدثت عن مواجهة بن سلمان لعزلة في القمة على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وكان بن سلمان توجه إلى قمة العشرين، بعد جولة عربية واسعة شملت الإمارات ومصر والبحرين وتونس، وسيكمل جولته في الجزائر، على أن يعود للمملكة في نهاية الزيارة، مالم يتم الإعلان عن وجهة عربية أخرى.