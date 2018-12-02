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” الطائرات الكهربائية ” تحلق في سماء المستقبل القريب

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شكرا لقرائتكم خبر عن ” الطائرات الكهربائية ” تحلق في سماء المستقبل القريب والان مع التفاصيل

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:18 ص

The Pulpit Rockمتابعات_ نيوز

 

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أعلن البيان الختامي لقمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في العاصمة الأرجنتينية، بيونس آيرس، أن أعمال القمة ستعقد في اليابان العام القادم، فيما تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعات القمة في 2020.وقال البيان "نشكر الأرجنتين على رئاستها لمجموعة قمة العشرين وعلى استضافة مؤتمر قمة بوينس آيرس الناجح، ونتطلع إلى عقد اجتماعاتنا القادمة في اليابان في 2019، وفي المملكة العربية السعودية في 2020".
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